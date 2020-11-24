شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا إشبيلية في شباك كراسنودار تؤهله لثمن نهائي «التشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق إشبيلية الإسباني، رسميا إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن تغلب على كراسنودار بنتيجة واحدة بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله إيفان راكيتيتش في الدقيقة الرابعة، وتعادل كراسنودار عن طريق وانديرسون ماسييل سوزا كامبوس في الدقيقة 56، قبل أن يسجل منير الحدادي هدف الفوز لإشبيلية في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف تشيلسي ليتأهل إلى دور الستة عشر أيضا، وتوقف رصيد كراسنودار عند نقطة واحدة في المركز الثالث.