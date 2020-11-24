شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم شطة: أنا ضحية رئيس كاف.. ونهائي أفريقيا لن يؤجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالمنعم شطة، نجم الأهلى السابق، ومسؤول الاتحاد الأفريقى السابق، إنه كان أحد ضحايا رئيس الاتحاد الأفريقى أحمد أحمد، هو و8 من المديرين الكبار داخل الاتحاد الأفريقى، وهم مدير المسابقات، ومدير التسويق، ومدير السفريات، ومدير الـ HR، ومدير التطوير، وكذلك مدير الـ IT، جميعهم تمت إقالتهم من أحمد أحمد دون ذنب، وقام بإجبارهم على كتابة إقرار بإقالتهم دون الرجوع إلى أي مؤسسة، وعدم الشكوى وإلا سوف يفقدون جميع حقوقهم.

واكد شطة، في تصريحات خاصة عبر شاشة الحدث اليوم لبرنامج حضره المواطن والذى يقدمه الإعلامى سيد على: «أن الاتحاد الأفريقى عند استئناف بطولة دورى أبطال أفريقيا، حدثت بعض المشاكل بسبب إصابات اللاعبين بفيروس كورونا المستجد»كوفيد – 19«، خصوصا فريق الرجاء المغربى وتأجيل مباراته مع الزمالك، بعد إصابة أكثر من 13 لاعب بالفريق، ثم تأجيل لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى، فتسببت بدربكة لم تحدث من قبل في تاريخ البطولات الأفريقية نتيجة كورونا».

وأشار عبدالمنعم شطة، إلى أن الاتحاد الأفريقى أخيراً قرر محتكما للجنة المسابقات بأنها رفعت قيد الفرق والمنتخبات من اللاعبين إلى 40 لاعباً، وكذلك فرق الكرة النسائية، وذلك للتغلب على إصابات اللاعبين.

وأضاف عبدالمنعم شطة، مسؤول الاتحاد الأفريقى السابق، أنه بعد رفع عدد اللاعبين إلى 40 لاعبا بقائمة الفرق والمنتخبات، الفرقة التي لم تصل إلى مباراتها ستعتبر منسحبة، ولن يكون هناك أي قرارات تأجيل، وإنه أذا كان هناك 11 لاعبا و3 آخرين في الاحتياطى سوف تلعب المباراة.