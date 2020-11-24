شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز اللاعبين بالمستحقات المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبين، بجانب نسبة المشاركة عن الموسم الماضى، وذلك صباح الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة مع الغريم التقليدى النادى الأهلى والمقررة الجمعة المقبل فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأعلن رئيس نادى الزمالك قراره خلال الجلسة التى جمعته باللاعبين مساء أمس الأول قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة. وقال مرتضى للاعبين: «الزمالك سيواجه الأهلى الذى فاز عليه مرتين هذا الموسم، وسنرد على كل من أخطأوا يوم الجمعة المقبل.. أحييكم على الروح العالية التى ظهرت فى مباراة نادى مصر، علشان أنتم رجالة صعدتم».

وأضاف رئيس الزمالك: «مش عاوز أشوف الأحداث اللى حصلت فى أبوظبى تحصل تانى، حتى لو حصل أى استفزاز من أى لاعب، الزمالك كل يوم بينضرب علشان يقع، ولكن مش هيقع لأنه عنده جماهير بالملايين وبتساند بشكل كبير ليكم، فلازم تفرحوهم يوم الجمعة، مكانش عندى أمل إننا نكسب الترجى فى قطر ولا الهلال فى السعودية والأهلى فى السوبر والدورى، أنتم أقوى فريق فى أفريقيا، محدش أحسن منك ومتع نفسك ومتع جماهيرك، وكلكم متميزين».

من ناحية أخرى، انضم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى إلى معسكر الزمالك صباح أمس الثلاثاء، وذلك بعد سلبية نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعبان.

ومن المقرر أن يخضع الثنائى بن شرقى وساسى لبرنامج تأهيل مكثف فى التدريبات لتجهيزهما قبل المباراة المرتقبة، وواجه ساسى مشكلة أثناء العودة قبل أن تحل ويصل أمس الأول الإثنين إلى القاهرة، فيما عاد بن شرقى فى نفس اليوم بشكل طبيعى.

خاض الزمالك مرانا صباحيا أمس فى معسكر الفريق بأحد فنادق القاهرة القريبة من المطار، كما أدى اللاعبون برنامج تدريبات بدنية داخل جيم الفندق عقب وجبة الغداء.

وسيقوم الفريق، اليوم الأربعاء، بعمل المسحة النهائية التى يشرف عليها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، للتأكد من سلامة جميع اللاعبين قبل المباراة، فيما يواصل محمود حمدى «الونش»، الذى تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، برنامجه العلاجى فى العزل الذى خصص له، ويشرف محمد أسامة طبيب الفريق على البرنامج الطبى والغذائى للاعب للتعافى من فيروس كورونا. ويأمل الجهاز الفنى للفريق بقيادة جايمى باتشيكو أن تتحسن حالة مدافع الفريق.