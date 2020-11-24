شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب «الأسود الثلاثة» السابق مثل أعلى لمهاجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني عن مثله الأعلى داخل المستطيل الأخضر. ووفقا لما نشره صحيفة «سبورت» الكتالونية، أكد المهاجم الفرنسي، أن ديفيد بيكهام، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، مثله الأعلى. وأضاف:: «التدريبات في أتلتيكو بمثابة المباريات، الجميع يصرخ بحماس من أجل بذل كل شيء». الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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