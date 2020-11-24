شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح صاحب أفضل هدف في الدوري الإنجليزي في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف عن شهر أكتوبر الماضي، والذي سجله في شباك إيفرتون، وفقا للاستفتاء الجماهيري الذي أعده الموقع الرسمي لفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كان صلاح، سجل هدفاً مميزاً بقدمه اليسرى في شباك إيفرتون، في اللقاء الذي انتهى بتعادل الفريقين 2-2 في الجولة الخامسة من عمر البريميرليج.