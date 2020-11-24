شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمبارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأربعاء، 25 نوفمبر مباراة ليفربول ضد اتالانتا فى دوري ابطال اوروبا وذلك على استاد انفيلد بانجلترا حيث يتصدر ليفربول مجموعته قبل هذه المباراة حيث لعب ثلاث مباريات وحقق فيها العلامة الكاملة ب 9 نقاط فيما يحتل فريق اتالانتا المركز الثالث ب 4 نقاط .

المباراة ستقام فى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وستنقلها قناة بى إن سبورت beINSports 2 HD .