شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجلس المهاجم الألماني الشاب يوسوفا موكوكو، لأول مرة على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وذلك مع بداية مباراة فريقه أمام ضيفه البلجيكي كلوب بروج، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.
وجاءت تشكيلة دورتموند كالتالي: بوركي، مونييه، أكانجي، هوميلز، جيريرو، بيلينجهام، ديلاني، سانشو، رينا، هازارد، هالاند. فيما جاءت تشكيلة كلوب بروج كالآتي: مينوليه، بالانتا، كوسونو، كريمنشيك، لانج، دياتا، ديلي، فاناكين، فورمر، كلينتون ماتا، دي كيتيلير
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,381
-
تعافي
101,981
-
وفيات
6,560
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.