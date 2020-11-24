شكرا لقرائتكم خبر عن قائد إنتر ميلان: لا بديل أمامنا سوى هزيمة ريال مدريد في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر السلوفيني سمير هاندانوفيتش، قائد وحارس إنتر ميلان، أن وقت استخلاص النتائج بالنسبة لهم سيكون بنهاية دور مجموعات دوري الأبطال، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني المصيرية، غدا الأربعاء. ويستقبل الفريق الإيطالي الفريق الملكي على ملعب جوزيبي مياتزا في رابع جولات دور المجموعات، ولا بديل أمامه سوى النقاط الثلاث؛ من أجل الحفاظ على حظوظه في بلوغ ثمن النهائي.

ولا يقدم «النيراتزوري» نتائج جيدة في البطولة، حيث لم يحصد سوى نقطتين فقط بعد مرور 3 جولات، من تعادلين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ (2-2)، وشاختار دونيتسك الأوكراني (0-0)، ثم خسارة أمام الميرينجي (3-2).

وقال هاندانوفيتش، خلال النؤتمر الصحفي عشية المباراة: «أمامنا 3 مباريات. قد نندم بعض الشيء على المباريات التي لعبناها، وعلى أدائنا خلالها، ولكن تتبقى أمامنا 3 مواجهات، وبعدها سنستخلص النتائج، لا بديل أمامنا سوى الفوز على ريال مدريد في عقر داره».