شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز عريض للفتح على الاتفاق والتعاون يغلب الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 حقق نادي ​الفتح​ فوزاً عريضاً على مضيفه ​الاتفاق​ برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الخامسة من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.

وسجل رباعية الفريق الفائز سفيان بن دبكة (17 من ركلة جزاء) ونواف مشاري البوشل (30) وعلي أحمد الزقعان (37) و(63). وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية تغلب نادي التعاون بهدف للاشيء على ضيفه الوحدة. وسجل عبدولاي ساني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز عريض للفتح على الاتفاق والتعاون يغلب الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.