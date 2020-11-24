جاهزية رماح لاستضافة سباق الهجن

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وأسهم دعم الجهات ذات الاختصاص في المحافظة في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون م2، ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتملت جاهزية ميدان محافظة رماح لاحتضان سباق رماح للهجن الخميس المقبل على مدار 6 أيام بمشاركة أكثر من 3000 مشارك في مختلف المسافات، كما أكمل اتحاد الهجن اللوائح والاشتراطات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية التي تضمن سلامة المشاركين والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأسهم دعم الجهات ذات الاختصاص في المحافظة في تسهيل عملية تجهيز وتطوير الميدان الذي تقدر مساحته بـ20 مليون م2، ويحتوي على 4 مضامير ستكون جاهزة.

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