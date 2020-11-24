الاتحاد يضحك أولا ويبكي أخيرا

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ففي المباريات الأربعة المعنية دائما ما يبادر الاتحاد بالتسجيل، لكنه يعود ويسمح للخصم بالتعادل في أوقات قاتلة في إشارة إلى وجود خلل بالفريق يحتاج إلى معالجة من قبل المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي، حيث كان بإمكان الفريق احتلال موقع أفضل من الحالي (التاسع برصيد 6 نقاط).اللقاء الوحيد الذي نجح خلاله الاتحاد في المحافظة على تقدمه، كان أمام نده التقليدي الأهلي في الأسبوع الثالث، وانتهى بفوزه 2-0، رغم أنه أكمل هذه المباراة بخطة لعب شبه دفاعية كادت تكلفه الكثير.
1 - الاتحاد والاتفاق (الجولة الأولى)
- انتهت المباراة بفوز الاتفاق 2-1
- تقدم الاتحاد أولا في الدقيقة 60
- أدرك الاتفاق التعادل في الدقيقة 80
- رجح الاتفاق كفته بهدف الفوز في الدقيقة 88
- انتهى اللقاء بالتعادل 2-2
- بادر الاتحاد بالتسجيل عن طريق رومارينهو (43)
- سمح للفتح بالتعادل عن طريق ميتشيل ريدي الزقعان (50)
- سمح للفتح بالتقدم 2-1 علي الزقعان (64)
- أدرك التعادل في زمن قاتل عن طريق برونو هنريكي (90)
- انتهت المواجهة بالتعادل 1-1
- سجل أولا عن طريق رومارينهو (59)
- سمح للتعاون بالتعادل عن طريق عبدالله الجوعي (73)
- باكر بالتسجيل عن طريق رومارينهو (44)
- سمح للفيصلي بهدف تعادل ثمين سجله جويليرمي أوجوستو (90+2)
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