شكرا لقرائتكم محمد شبانة: أشرف بن شرقي تلقى عرضا للانتقال للعين الإماراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون "اليوم السابع"، أن المغربى أشرف بن شرقى، جناح نادى الزمالك، تلقى عرضًا من العين الإماراتى لضمه من خلال أحد وكلاء اللاعبين، فى الموسم المقبل.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون اليوم السابع، أن المغربى بن شرقى طلب من وكيل اللاعبين الذى جلب له عرض العين الإماراتى تأجيل أى عروض لحين الانتهاء من مباراة الزمالك والأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، خاصة أن الأبيض يُركز على تحقيق اللقب الإفريقى هذا العام.

أضاف شبانه فى تليفزيون اليوم السابع، أن بن شرقى سيناقش العرض المُقدم له عقب الانتهاء من النهائى الإفريقى وفقًا للعرض الرسمى حال تقدم الوكيل به، مشددًا على أن إدارة الزمالك قررت تأجيل مناقشة أى عروض للاعبين الراغبين فى خوض تجربة الاحتراف مثل مصطفى محمد أو أشرف بن شرقى، لحين الانتهاء من النهائى الإفريقى أمام الأهلى.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.