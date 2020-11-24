شكرا لقرائتكم خالد الغندور: "نتمنى السلامة للاعبي الأهلي والزمالك المصابين بكورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك على نهائي القرن بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل في نهائي إفريقيا لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة القارية 2020.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكاوي على فضائية النادي الأبيض: "تأكد غياب الونش عن النهائي، والكاف يجري مسحة للفريقين في العاشرة صباحا".

وتابع: "الأيام اقتربت بشدة، الأهلي يخشى الزمالك والزمالك يخشى الأهلي، وكل جمهور يثق في فريقه رغم أنه يحسب ألف حساب للفريق المنافس".

وأكمل: "نتمنى السلامة لجميع اللاعبين، نتمنى سلامة كهربا ومحمد شريف وأحمد بيكهام ووليد سليمان من الأهلي، لأن المنافسة ليس لها دخل في أننا نقف بجوار بعض في المرض".

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.