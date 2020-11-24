شكرا لقرائتكم محمد فاروق: صفقة سوبر فى الأهلي بعد نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن اقتراب صفقة سوبر للنادي الأهلي وذلك بعد الانتهاء من نهائي أفريقيا أمام الزمالك والذى من المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل. وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "هناك صفقة سوبر فى مركز رأس الحربة للنادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي ولكن لن يتم الإعلان عنها حاليًا إلا بعد نهائي أفريقيا". وأضاف: "النادي الأهلي يركز خلال الفترة الماضية على التعاقد مع لاعبين سوبر بغض النظر عن المقابل المادي".

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، لن يحضر نهائي أفريقيا والذي يجمع بين فريقي الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مرتضي منصور لن يحضر اللقاء وسيتابع اللقاء من مقر نادي الزمالك فى ميت عقبة، هذه ليست أول مرة يتراجع فيها رئيس النادي عن قراراته".

وأضاف: "فى النهاية يجب على كل مسؤول الالتزام وتنفيذ القرار الذى يتخذه، ويجب تهدئة الأمور بين جماهير الفريقين قبل المباراة".