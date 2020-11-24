شكرا لقرائتكم محمد فاروق: مرتضي منصور لن يحضر نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، لن يحضر نهائي أفريقيا والذي يجمع بين فريقي الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "مرتضي منصور لن يحضر اللقاء وسيتابع اللقاء من مقر نادي الزمالك فى ميت عقبة، هذه ليست أول مرة يتراجع فيها رئيس النادي عن قراراته".

وأضاف: "فى النهاية يجب على كل مسؤول الالتزام وتنفيذ القرار الذى يتخذه، ويجب تهدئة الأمور بين جماهير الفريقين قبل المباراة".