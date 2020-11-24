شكرا لقرائتكم شبانة: اللجنة الخماسية ترفض انتخابات 15 ديسمبر وتقترح استمرار العطار 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية رفضت طلب الانحاد الدولي لكرة القدم بإقامة الانتخابات يوم 15 ديسمبر المقبل بداعي أن ذلك يخالف قانون الرياضة المصري والذي ينص علي إقامة الانتخابات بعد الدعوة لها بشهر ونصف الشهر أى 45 يوما .
تابع الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية أقترحت علي الفيفا أن يرحل اعضاء اللجنة يوم 30 نوفمبر الحاري بعد اعتماد اللائحة ، علي ان يدير وليد العطار المدير التنفيذي الجبلاية لمدة 3 أشهر يدعو خلالها للانتخابات الجديدة .
ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.
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