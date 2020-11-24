شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يهزم هلال الضبعة وديا استعدادا لمواجهة الأهلي بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندرى الفوز تحت قياده مديره الفنى حسام حسن على هلال الضبعة أحد فرق الدرجة الثالثة بنتيجة 3 / 1 فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملعب النادي بسموحه ، حيث أشرك العميد جميع اللاعبين خلال الشوط الأول والذى انتهى بالفوز بهدف لا شئ أحرزه خالد قمر .

وقام حسام حسن بإجراء العديد من التغيرات خلال الشوط الثاني للوقوف على المستوى الفني والبدنى لجميع اللاعبين ونجح رزاق سيسيه من احرز الهدف الثانى مع بدايه هذا الشوط ونجح هلال الضبعة فى تعديل النتيجة بإحراز هدفه الأول واضاف عمر الميدانى الهدف الثالث والاخير قبل نهاية الشوط الثاني من ضربه جزاء.

وأشاد العميد بالروح التى خاض بها لاعبى الاتحاد الكسندري ،المباراة ووصفها بالجيدة قبل مباراة الأهلي فى الدور قبل النهائى لكأس مصر والمقرر لها أول ديسمبر المقبل.

واستمر غياب حسام عاشور الوافد الجديد للاتحاد السكندري عن التدريبات الجماعية أو المباريات الودية كما غاب عن الثلاثى عمار حمدى و صبرى رحيل و مصطفى حجى والذى اكتفى بالاحماء حول الملعب.