شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحقق ثاني أكبر فارق عن الوصيف منذ 6 مواسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

أحكم الشارقة قبضته فوق صدارة ترتيب دوري الخليج العربي بعد انتهاء أول 6 جولات، حين نال العلامة الكاملة بالحصول على 18 نقطة من أصل 18 نقطة.

وبات الشارقة بهذا الحصاد أفضل فريق ينال العلامة الكاملة منذ أن حقق شباب الأهلي هذا المعدل من النقاط في موسم 2013-2014 تحت مسمى الأهلي وخلال حقبة المدرب الروماني أولاريو كوزمين.

ويسير الشارقة بخطى ثابتة نحو الوصول إلى المنصة، والحفاظ على الدرع التي توج بها قبل موسمين، قبل أن يتم إلغاء الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

ونجح الشارقة في تحقيق 18 نقطة من 6 انتصارات، ليكون أول فريق يحصد العلامة الكاملة منذ أن فعلها شباب الأهلي بقيادة القيصر الروماني كوزمين قبل 6 مواسم، وتحديداً في موسم 2013-2014 حين حقق 7 انتصارات في أول 7 جولات.

ويتقدم الشارقة على أقرب المنافسين الوحدة الوصيف بفارق 5 نقاط، وهو ثاني أعلى فارق بين المتصدر والوصيف في هذا التوقيت من عمر المسابقة في عهد المحترفين، حيث يمتلك الأهلي الرقم الأفضل في موسم 2013-2014 حين كان يتقدم على الشباب بفارق 6 نقاط.

أفضل من فريق

ربما لا يرغب أحد من الأندية التي تعيش في دوامة الخطر، أن ينظر إلى جدول ترتيب الهدافين، أو سماع اسم البرازيلي إيجور كورنادو «ساحر الشارقة»، أو حتى اسم البرازيلي الآخر المقيد في فئة «المقيم» في تشكيلة شباب الأهلي إيجور جيسوس الذي نجح في تسجيل هدفين في مرمى الجزيرة في المرحلة الثامنة، وإن لم تساعد تلك «الثنائية» فريقه على نيل ولو نقطة واحدة أمام «فخر العاصمة» الذي كسب النقاط الثلاث بفوز خماسي.

وأثبت البرازيلي إيجور جيسوس أنه أحد أبرز اللاعبين «المقيمين» في دورينا بعد الوصول إلى الهدف السابع له في أول 6 مباريات، وجاءت أهداف اللاعب على الشكل التالي: الجولة الأولى: كلباء- شباب الأهلي: صفر-3 (هدف)، الجولة الرابعة: شباب الأهلي-حتا: 3-صفر (3 أهداف)، الجولة الخامسة: خورفكان- شباب الأهلي: 2-2 (هدف)، الجولة السادسة: شباب الأهلي- الجزيرة: 3-5 (هدفان).

ويتفوق اللاعب الواعد (19 عاماً) بسجله التهديفي على فريق الفجيرة الذي سجل 6 أهداف، كما يتفوق على الثلاثي حتا وخورفكان وعجمان بعدما سجلت الفرق الثلاثة مجتمعة 6 أهداف حتى الآن بعد مرور 6 جولات على بداية المسابقة.

الفارق بين المتصدر

والوصيف بعد انتهاء 6 جولات

هنا الفارق بين المتصدر والوصيف بعد انتهاء 6 جولات خلال عصر الاحتراف:

موسم 20-21:

الشارقة: 18 نقطة

الوحدة: 13 نقطة.

موسم 19-20:

الشارقة: 16 نقطة.

شباب الأهلي: 13 نقطة.

موسم 18-19:

الشارقة: 14 نقطة.

الجزيرة: 14 نقطة.

موسم 17-18:

الوصل: 14 نقطة.

العين: 14 نقطة.

موسم 16-17:

الوصل: 15 نقطة.

الجزيرة: 14 نقطة.

موسم 15-16:

العين: 15 نقطة.

النصر: 14 نقطة.

موسم 14-15:

الوحدة: 14 نقطة.

النصر: 11 نقطة.

موسم 13-14:

الأهلي: 18 نقطة.

الشباب: 12 نقطة.