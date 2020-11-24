شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحتفل بأول ألقاب الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ”الخليج 365”

احتفل شباب الأهلي ببطولة كأس الإمارات لكرة الصالات على صالة نادي البطائح بعد الفوز على فريق مليحة بنتيجة 6-4.

ويعتبر شباب الأهلي الوحيد الذي حافظ على وجوده في نهائي كأس الامارات للموسم الثالث على التوالي، حيث ظفر «الفرسان» باللقب الأول في 2018، وخسر اللقب الثاني في 2019 أمام البطائح، وكسب اللقب الثالث في 2020، والمفارقة أن المباريات الثلاث خاضها تحت قيادة مدربه عبد الله عبد الباسط.

كان التفاؤل مسيطراً على لاعبي شباب الأهلي والجهازين الفني والإداري في مباراتهم أمام مليحة بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي الذي أصبح «مصدر تفاؤل» للفريق حيث حضر جميع النهائيات بمختلف مسمياتها التي توج بها الفريق باستثناء النهائي الوحيد الذي خسره الفريق أمام البطائح الموسم الماضي.

وهنأ اللواء المري عقب نهاية مراسم التتويج لاعبي فريقه والجهازين الفني والإداري، وأعرب عن سعادته بالإنجاز الذي لا يعتبر غريباً وليس جديداً على الفريق الذي استحق البطولة، مؤكداً ان الفريق يمتلك شخصية البطل وطبيعي ان يصل إلى النهائيات ويصعد إلى منصة التتويج.

واثنى المري على تطور اللعبة وأشاد بفريق نادي مليحة واعتبر وصوله إلى النهائي من الأمور الإيجابية في مسيرة اللعبة.

وهنأ عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي فريق شباب الأهلي بالإنجاز وأثنى على تطور مليحة، وأشاد بدور إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني الذي لعب دوراً كبيراً في دعم الفريق بلاعبين نجحوا في تحقيق الانتصارات وتغيير صورة الفريق، كما أشاد بدور وجهود لجنة كرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني، وقال: على المستوى الشخصي أعتبر نفسي من المحظوظين كوني في هذا المكان خلال هذا التوقيت الذي يشهد طفرة كبيرة وانتصارات وتميزاً في مختلف الأندية بالشارقة وكل ذلك بفضل الدعم الكبير واللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ومن جانبه اعتبر محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية في قلعة الفرسان الإنجاز نتيجة طبيعية لدعم إدارة النادي وإدارة الألعاب برئاسة اللواء المري لجميع فرقها، واعتبر تتويج فريق الصالات افتتاحية جيدة للموسم الجديد.

وقال الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لادارة الألعاب ان شباب الأهلي يعتبر رقماً صعباً في كل الألعاب بحكم المحافظة على التواجد في كل النهائيات، وأضاف ان شباب الأهلي نجح في انتزاع اللقب بفضل خبرة لاعبيه المتمرسين على اللعب في النهائيات.

ومن جانبه توجه حمد المري مشرف الفريق بالشكر الى إدارة الألعاب الجماعية وخص بالشكر اللواء المري ومحمد شرف والدكتور ماجد على حرصهم على متابعة تدريبات الفريق ومبارياته وقال إن اهتمام ورعاية الإدارة انعكسا إيجاباً على الفريق.

وهنأ عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي شباب الأهلي بالانجاز، ونادي مليحة بالوصول إلى النهائي، وقال «إذا حافظ مليحة على هذا المستوى سيكون الحصان الأسود في كل المسابقات، وسعادتنا كبيرة في تنوع فرق النهائيات من فترة إلى أخرى ما يعكس تطور اللعبة».

واكد ان اهتمام إدارات الأندية وحضور الشخصيات للمباريات اكبر دليل على الدعم الإداري الذي تحظى به كرة الصالات.