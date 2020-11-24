شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يبحث تعزيز العلاقة مع الاتحاد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في إطار سعي الاتحاد العربي للتواصل مع الاتحادات الأعضاء، وتعزيز العلاقة معها.

وناقش الطرفان العديد من المواضيع التي تخص الاتحادين ولعبة كرة القدم والإجراءات المتبعة؛ لتجاوز مرحلة فيروس كورونا، وخطط التطوير المستقبلية.