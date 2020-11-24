فيديو أهداف مباراة الكرخ ونفط الوسط في الدوري العراقي

شاهد أهداف مباراة الكرخ ونفط الوسط في الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز موسم 2021/2020، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم، وانتهت بفوز نفط الوسط بهدف دون رد سجله سجاد جاسم محمد في الدقيقة 73.
وتقدم فريق نفط الوسط إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن القوة الجوية متصدر الترتيب.
إليكم أهداف مباراة الكرخ ونفط الوسط في الدوري العراقي
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