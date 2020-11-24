بث مباشر | مشاهدة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا “كورة لايف”

بث مباشر كورة لايف لمباراة “برشلونة ودينامو كييف” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “برشلونة ودينامو كييف” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

تقام مباراة برشلونة ودينامو كييف على ملعب “أولمبيسكي الرياضي”، بإدارة من الحكم السلوفيني “ماتي جوج”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يلعب برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني لحساب المجموعة السابعة والتي تضم يوفنتوس الإيطالي وفرينكفاروزي المجري.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يمتلك الثالث دينامو كييف والرابع فرينكفاروزي نقطة واحدة في رصيدهما.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى على فرينكفاروزي بنتيجة (5-1)، ويوفنتوس في الثانية بنتيجة (2-0)، ودينامو كييف في الجولة الثالثة والماضية بنتيجة (2-1)، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط، وسيسعى رجال رونالد كومان إلى تأكيد تفوقهم بالفوز على دينامو كييف اليوم حتى مع غياب نجم الفريق “ليونيل ميسي” للراحة.

على الجانب الآخر، يتطلع أصحاب الأرض دينامو كييف إلى تحقيق اول انتصار لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لخطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي على الأقل، بعد خسارتهم امام برشلونة ويوفنتوس وتعادلهم مع الحلقة الأضعف في المجموعة فرينكفاروزي في اول 3 جولات.

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