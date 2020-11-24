بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا “كورة اونلاين”

بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “مانشستر يونايتد وباشاك شهير” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وباشاك شهير” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو ألين هاتيجان”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وباشاك شهير التركي لحساب المجموعة الثامنة والتي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني.

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي لايبزيج في المركز الثاني، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد باشاك شهير ايضًا الذي يتذيل ترتيب المجموعة.

ربما يكون مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” قد أسكت النقاد في الوقت الحالي بانتصارين متتاليين، لكن تعادلهم الليلة او خسارتهم امام باشاك شهير سيعيد الهجوم والضغط بشكل أشرس من ذي قبل، خاصة وان الشياطين الحمر قد خسروا في آخر مباراة لهم في دوري أبطال أوروبا امام خصمه الليلة في مواجهة الذهاب بتركيا.

ومع ذلك، لا يزال مانشستر يونايتد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ومن المفترض ان يدخل الفريق مباراة الليلة بمعنويات عالية بعدما حققوا اخر انتصار في دوري أبطال أوروبا على ملعبهم امام لايبزيج بخماسية نظيفة.

في المقابل، سجل وحصد باشاك شهير اول اهدافه ونقاطه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم امام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، قبل ذلك كان قد خسر امام لايبزيج وباريس سان جيرمان على الترتيب، وسيتطلع اليوم إلى الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل المحافظة على آماله في التأهل للدور الموالي او خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.

ويمتلك باشاك شهير معدل خسارة بنسبة 62.5٪ في جميع المباريات الأوروبية التي خاضوها في تاريخهم، واستقبلوا متوسط ​​2.06 هدف في المباراة الواحدة خلال تلك المباريات.

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