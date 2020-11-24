سوق الانتقالات| الإسماعيلي يرحب برحيل نجم الفريق.. وصراع بين الأهلي وبيراميدز

كشفت مصادر داخل النادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي بدأت تدرس فكرة بيع عقد الجناح الشاب عبد الرحمن مجدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل الضائقة المالية التي يُعاني منها الدراويش في الفترة الماضية، وحاجتهم لمزيد من الأموال، للإنفاق على فريق الكرة خلال الموسم القادم.

وقالت المصادر، بأن إدارة الإسماعيلي سبق وتلقت عرضا رسميًا من نادي بيراميدز، لكن وكيل اللاعب ابلغ إدارة الدراويش، بإمكانية دخول الأهلي في صفقة التعاقد معه، ومن ثم تحقيق أكبر مكاسب مالية.

وأشارت، إلى أن عبد الرحمن مجدي يريد الاحتراف خارجيًا، لكن في حالة وصول عرض جيد من الأهلي أو بيراميدز، سيوافق على الرحيل، لكنه مرتبط بعقد سارٍ مع النادي الإسماعيلي، ولن يستطيع الرحيل إلا بموافقة مجلس إدارة ناديه.

وأوضحت المصادر، أن الإسماعيلي لديه رغبة في تسويق اللاعب خارج مصر، لكنه قد يضطر للموافقة على رحيله لأي نادٍ محلي، في حالة الحصول على مبلغ كبير.

ويرغب الإسماعيلي في الحصول على 2 مليون دولار، نظير بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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