أخبار الانتر| كونتي: ريال مدريد لن يبكي على الغيابات، والمباراة بمثابة النهائي بالنسبة لنا

سخر مدرب الانتر أنطونيو كونتي من التلميحات بأن فريقه النيرازوري سيواجه فريق ريال مدريد الضعيف والمثقل بالغيابات عندما يتواجه الفريقان على ملعب جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب عن ريال مدريد، الرباعي المصاب المكون من “سيرجيو راموس وكريم بنزيمة وفيدي فالفيردي وألفارو أودريوزولا”، بينما لم يتم ضم لوكا يوفيتش وإيدر ميليتاو إلى التشكيلة بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “لا أعتقد أنهم في ريال مدريد يمكن أن يبكون على خسائرهم (الغيابات). لديهم فريق به العديد من اللاعبين الجيدين. حقيقة أن الصحف تتحدث عن غيابات ريال مدريد تجعلني أضحك”.

ويحتاج الانتر إلى الفوز في مباراة ريال مدريد، بعد أن حصل على نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات له، مما يعني أنه يحتل المركز الأخير في المجموعة بفارق نقطتين عن شاختار دونيتسك صاحب المركز الثاني.

وقال كونتي عن المباراة: “بالنسبة إلينا، هذا نهائي. نحن نعرف تاريخ الفريق المنافس، ليس فقط من الماضي، ولكن أيضًا من التاريخ الحديث”.

وختم: “نعلم أنه ليس لدينا العديد من الخيارات بخلاف الحصول على نتيجة مهمة. لقد أظهرنا أنه إذا لعبنا بشكل جيد وحافظنا على تركيزنا، يمكننا الفوز بالمباراة”.

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