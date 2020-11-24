بسبب بيراميدز.. أحمد فتحي يتراجع عن وعده للنادي الأهلي بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن حازم الحديدي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز، بأن اللاعب تخلى عن وعده السابق بدعم زملائه أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف الحديدي في تصريحات إذاعية، بأن أحمد فتحي لن يتواجد في ستاد القاهرة الدولي، لدعم زملائه السابقين في الأهلي، خلال مواجهة الزمالك، بسبب احترامه لنادي بيراميدز، الذي انضم إليه بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح، بأن فتحي يتمنى تتويج الاهلي بدوري أبطال أفريقيا، وكان حريصًا على التواجد في النهائي، لكنه لن يستطيع حضور اللقاء بسبب ارتباطه مع نادي بيراميدز، الذي قام بتوقيع عقد معه لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وكان أحمد فتحي قد أطلق تصريحات في وقت سابق يعلن من خلالها أنه سيتواجد في النهائي، مؤكدًا بأنه كان يتمنى ختام مسيرته مع القلعة الحمراء بالمشاركة في المباراة النهائية أمام الزمالك.

وطمأن الحديدي، جماهير النادي الأهلي، على حالة الحارس محمد الشناوي، موضحًا بأن حالته الصحية جيدة، وما تردد عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا غير صحيح.

واستغرب الحديدي من تلك الشائعات التي تحاصر اللاعبين في الفترة الماضية، مؤكدًا بأنه يتمنى السلامة لكل اللاعبين.

ويترقب عشاق الكرة المصرية، مباراة الأهلي والزمالك والتي أطلق عليها لقب “نهائي القرن” نظرًا لأنها المرة الأولي التي يلعب فيها الناديين، في ختام مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، وستنقلها شاشات أكثر من 50 قناة عالمية وإفريقية، كما تنقل على البث الأرضي عبر شاشة أون تايم سبورت.

..