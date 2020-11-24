أخبار ليفربول| كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا

حسم المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة أتالانتا الإيطالي.

ويستضيف ليفربول أتالانتا، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

صلاح كان قد تغيب عن مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم 13 نوفمبر الماضي، خلال وجوده في معسكر المنتخب المصري.

وكان يورجن كلوب قد أعلن، عقب مواجهة ليستر سيتي، تعافي محمد صلاح من فيروس كورونا، لكنه رفض التأكيد على موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتالانتا جاهزية صلاح للمشاركة مع ليفربول في المباراة، بعد خضوعه لفحوصات جاءت نتيجتها سلبية.

وقال كلوب: “صلاح تدرب مع الفريق أمس، وبدا جيدًا، وكانت نتيجة الفحص سلبية”.

وأضاف: “جميع نتائج فحوصات اللاعبين كانت سلبية، لذا لم يتغير شيء، وهو متاح بالنسبة لنا”.

واختتم: “الآن علينا أن نرى ما سنفعله معه، لأنه كان لا يزال في العزل قبل يومين أو ثلاثة”.

يُذكر أن صلاح شارك مع ليفربول في 13 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

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