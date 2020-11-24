مانشستر سيتي يستعد لإغراء ميسي بعرض مثير.. “عقد لمدة عشر سنوات قادمة!”

يستعد مانشستر سيتي لإغراء نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم عرض هو الأضخم في تاريخ اللعبة ويمتد على عشر سنوات قادمة.

ووفقاً لصحيفة التايمز البريطانية، فإن مانشستر سيتي، سيقدم عرض لعشر سنوات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقسم على ثلاث مراحل بحيث يلعب ميسي تحت قيادة بيب جوارديولا في المرحلة الأولى ثم يختار نادي من أندية “مجموعة السيتي لكرة القدم” في المرحلة الثانية.

ويضيف التقرير، أن النجم الأرجنتيني سيستمر في المجموعة بعد إعتزاله كرة القدم، حيث سيعمل كسفير لمجموعة السيتي لكرة القدم في المرحلة الثالثة من العرض المثير للاهتمام.

وفي نفس السياق، ذكرت القناة التلفزيونية الاسبانية الرابعة “كواترو” أن الأمر قضي بخصوص مستقبل ميسي مع برشلونة وأن النجم الارجنتيني يستعد للتوقيع مع مانشستر سيتي الذي قدم عرضاً هو الأضخم في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن الهداف التاريخي للدوري الاسباني، وكذا هداف برشلونة عبر تاريخ النادي، يتوفر على عقد ينتهي في يوليو من العام 2021 ولا نية له في تجديد المقام بملعب كامب نو ما لم يستطع الرئيس الجديد إقناعه بالعدول عن قرار المغادرة.

..