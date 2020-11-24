شكرا لقرائتكم خبر عن رسميآ..تأجيل مباراة طنطا والزرقاء رغم تعهد الجبلاية بعدم النأجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة طنطا والزرقاء ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز "ب". وقرر الاتحاد المصري إقامة مباراة طنطا ضد الزرقاء يوم السبت القادم، بدلا من الغد. وكان من المقرر أن تقام المباراة بين ابناء السيد البدوي والزرقاء غدا الاربعاء على ملعب الزرقاء في تمام الثانية والنصف ظهرا. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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