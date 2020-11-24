شكرا لقرائتكم خبر عن ديوجو جوتا لاعب شهر أكتوبر في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج ديوجو جوتا، لاعب ليفربول، بجائزة لاعب شهر أكتوبر في «الريدز»، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. وتمكن جوتا من تسجيل 8 أهداف بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من وولفرهامبتون، مقابل 41 مليون جنيه إسترليني. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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