شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاماً.. يواخيم لوف يقترب من الرحيل عن منتخب ألمانيا بعد كارثة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أنه سيجرى عقد جلسة مصغرة مع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، قبل اجتماعه مع الاتحاد الألماني المقرر في 4 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" أنها علمت أن فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني ونائبه الأول بيتر بيترز سيشاركان في الجلسة المصغرة مع لوف. وكان الاتحاد الألماني قد أعلن أمس الإثنين أنه سيجري مناقشات بشأن الوضع الحالي للمنتخب الأول ومستقبل يواخيم لوف، الشهر المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه بعد الاجتماع، سيقدم التفاصيل بشأن المناقشات التي جرت وكذلك الخطوات المقبلة، وذلك في الوقت المناسب. وتابع البيان: "فيما يتعلق بالشق الرياضي من أجل تحليل أسباب الهزيمة الثقيلة في إشبيلية وأيضا على المستوى الشخصي للتعاطي مع خيبة الأمل الكبيرة. هذا جزء من الإجراءات".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سيخوض مبارياته المقبلة في مارس، حيث يخوض خلاله 3 مباريات، وهي الأخيرة للفريق قبل أن يجرى الإعلان عن قائمة المنتخب لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويتولى لوف "60 عاما" تدريب المنتخب الألماني منذ 2006 إذ فاز مع الفريق بلقب مونديال البرازيل 2014 لكن حملة الدفاع عن اللقب في نسخة روسيا 2018 شهدت مأساة حقيقية للماكينات. وودعت ألمانيا المونديال الماضي من دور المجموعات بجانب الضجة التي صاحبت استبعاد جيروم بواتينج وتوماس مولر وماتس هوميلس من الفريق.

وحصل لوف الذي يمتد عقده حتى كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا وكذلك حتى مونديال قطر 2022، على مساندة واسعة عقب الخروج من مونديال روسيا مع منحه الوقت الكاف لإعادة بناء الفريق.