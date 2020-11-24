شكرا لقرائتكم خبر عن «قناص كلوب بروج» يغيب عن لقاء فريقه أمام بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة هيت لاتست نيوز البلجيكية، أن خلافا حول ترتيبات الجلوس في حافلة الفريق، كلف مهاجم كلوب بروج إيمانويل دينيس، مكانا في تشكيلة الفريق لمواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وغادر اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاما الحافلة غاضبا بعد أن أبلغه المسؤولون، بأنه لا يستطيع الجلوس في مقعده المفضل؛ بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي في خضم جائحة فيروس كورونا. ولم يسافر اللاعب مع الفريق إلى ألمانيا.

وقال فيليب كليمنت، مدرب بروج، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، إن دينيس استبعد من المواجهة؛ لأسباب انضباطية رغم جاهزيته. وأضاف: «لم يتبع إجراءات النادي. هذا كل ما أستطيع قوله عن الواقعة.. أفضل التركيز على مجموعة اللاعبين المتاحين للمباراة». وانضم دينيس إلى كلوب بروج في 2017 وسجل هدفين في التعادل 2-2 مع مضيفه ريال مدريد في دوري الأبطال الموسم الماضي.

كما هز الشباك في انتصار الفريق البلجيكي على زينيت سان بطرسبرج في المباراة الافتتاحية في المجموعة بأرفع مسابقة للأندية في أوروبا هذا الموسم. ويحتل بروج المركز الثالث في المجموعة السادسة بـ4 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن دورتموند المتصدر ونقطة واحدة عن لاتسيو الثاني.