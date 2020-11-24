شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مونشنجلادباخ: قرعة دوري أبطال أوروبا لم رحيمة بنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تكن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رحيمة بفريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، حيث أوقعت الفريق الذي يعود للمشاركة في البطولة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2017 بمجموعة صعبة للغاية تضم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ولكن، بعد شهرين من انطلاق منافسات البطولة، تصدر فريق مونشنجلادباخ، المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة أمام ريال مدريد وشاختار، وثلاثة أمام إنتر ميلان الذي يقبع في المركز الأخير.

وكان من الممكن أن يكون موقف بوروسيا مونشنجلادباخ أفضل لولا سقوطه في فخ التعادل في اللحظات الأخيرة أمام إنتر ميلان وريال مدريد. واستمرت الدراما مرة أخرى يوم السبت الماضي عندما تلقت شباك مونشنجلادباخ هدفا قبل دقيقتين من نهاية مباراته أمام أوجسبورج لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

وقال ماركو روز مدرب الفريق :" مرة أخرى وبدون داع تخلينا عن نقطتين. إنها عملية تعليمية مؤلمة لأننا بالفعل تخلينا عن العديد من النقاط بنفس الطريقة". وأضاف :"يجب أن نواصل العمل على الأشياء التي لا تسير على الطريقة التي نريدها، ولكن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لم تكن رحيمة بفريق بوروسيا مونشنجلادباخ".

وحتى بعد تراجع نتائجه مازال مونشنجلادباخ على بعد ثلاث مباريات من الوصول للأدوار الإقصائية، وهو شيء لم يحققه النادي في العصر الحديث. حيث كانت آخر مبارياته في الأدوار الاقصائية في الدور قبل النهائي في عام 1978.

وكان الفوز بسداسية نظيفة على شاختار قبل فترة التوقف الدولي حافزا إضافيا قبل المباريات الثلاث الأخيرة وأعطى هذا الفوز رسالة واضحة أن مونشنجلادباخ لن يتنازل بسهولة عن التأهل.