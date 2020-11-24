فرانكفورت يعلن اصابة لاعبه بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كشفت الفحوصات الطبية إصابة لاعب خط وسط نادي آينتراخت ​فرانكفورت​ الألماني أيمن ​برقوق​ بعدوى فيروس كورونا المستجد.



واكد النادي الخبر ببيان جاء فيه :"اللاعب البالغ من العمر 22 عاما اشتكى من صداع وخضع لفحص كوفيد-19 كإجراء احترازي جاءت نتيجة الفحص إيجابية ويخضع برقوق الآن للعزل".

وقبل مباراة الفريق أمام لايبزيغ مطلع هذا الاسبوع في الدوري الألماني كان فحص اللاعب قد جاء بنتائج سلبية ولم يشارك في تمارين يوم الأحد لظروف خاصة.

وأضاف فرانكفورت :"لم يختلط بالفريق في هذا الوقت وبالتالي ليست هناك خطورة من انتقال العدوى."