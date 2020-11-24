- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكيليلي: ريال مدريد لم يحسن التصرف معي لذا رحلت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
تحدث الفرنسي كلود ماكيليلي عن أسباب رحيله عن ريال مدريد الاسباني وانتقاله إلى تشيلسي عام 2003 بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ماكيليلي: "أخبرت ريال مدريد انه لدي عروض وأندية مهتمة بي لكنهم لم يحسنوا لي عقدي بحسب ما طلبت وقالوا لي انه يجب أن اعتبر نفسي سعيدًا لمجرد اللعب في ريال مدريد".
وأكمل: "اعتقدوا أنني سأقبل الوضع شعرت أن وقتي قد انتهى معهم وأردت الرحيل فبدأت بالتواصل مع الأندية عندما أدركوا أن الأمر حقيقة قدموا لي عرضًا بنفس الراتب مثل الأندية الأخرى لكنني كنت قد قررت بالفعل".
وانهى حديثه بالقول: "فضلت تشيلسي على باقي الاندية لانهم قاتلوا من اجلي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكيليلي: ريال مدريد لم يحسن التصرف معي لذا رحلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.