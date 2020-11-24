- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مارتينيز: سنواصل القتال واللعب بروح وشجاعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
أشار مدرب نادي أولمبياكوس بيدرو مارتينيز إلى أن فريقه لا يزال يحتفظ بآمال التأهل إلى الدور المقبل بدوري أبطال أوروبا وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي الاربعاء.
وصرح مارتينيز للموقع الرسمي للبطولة: "لا تزال لدينا آمال بأننا قادرون على التأهل، سنكرر جهودنا مرة أخرى ونسعى إلى حرمان مانشستر سيتي من الاستحواذ".
وأضاف: "هناك أشياء لصالحنا خاصة أننا سنلعب على أرضنا، نحن دائماً أقوى هنا، للتأهل سنحتاج إلى فوزين على الأقل في المباريات المتبقية".
وتابع: "لدينا غيابات، ولكن لدينا خيارات ولاعبون جيدون، نريد تكرار ما فعلناه في الشوط الثاني من المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، لا أعتقد أن العديد من الفرق فعلت ذلك، نريد أن نلعب بروح وشجاعة".
وختم مارتينيز: "مانشستر سيتي سيبقى دائماً منافساً على اللقب، لكن نمتلك الجودة، سبق وأن تعاملنا مع المباريات الصعبة وهذا ما نعتزم القيام به، وسنواصل القتال".
كانت هذه تفاصيل خبر مارتينيز: سنواصل القتال واللعب بروح وشجاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.