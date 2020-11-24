مودريتش: سنخوض نهائي امام الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

تحدث لاعب ​فريق ريال مدريد الاسباني​، الدولي الكرواتي ​لوكا مودريتش​ عن لقاء ​الفريق الملكي​ المصيري امام ​فريق انتر ميلانو​ ضمن منافسات دور المجموعات في ​دوري ابطال اوروبا​.



وقال مودريتش:"سنخوض هذه المباراة كنهائي، بالنسبة لنا، علينا اللعب جيدا، واللعب كفريق واحد. أن نكون معا، متحدين، يساعد بعضنا الآخر. أتمنى أن نكون على قدر التطلعات، خاصة أنني أشعر شعور جيد، تلك المباريات التي لم ألعبها كانت بسبب اختيارات المدرب. وعندما أشترك، أبذل كل ما بوسعي من أجل الفريق".

واضاف مودريتش:" لديّ ما يكفي من أجل لعب كرة القدم وما زلت أملك الطاقة والقوة للاستمرار، يتحدث الناس كثيرا عن مستقبلي، لكننا سنرى ما سيحدث في المستقبل. أنا هادئ وأود مساعدة الفريق فقط، نحن نفتقد إلى القليل من كل شيء.أولا، نتمنى ألا تكون هناك إصابات وهذا أمرٌ مهم. وصحيحٌ أننا نفتقر إلى الايقاع والاستمرارية في الأداء".

وتابع مودريتش:" لكننا أظهرنا جوانب إيجابية أيضا.في بعض الأحيان، يصعب علينا اللعب بدون جماهير وقد كلفنا ذلك كثيرا.لكن أعتقد أننا سنتحسن وسنحظى بموسم جيد".