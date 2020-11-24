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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيرونا يعلن اصابة كالينيتش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
اعلن نادي هيلاس فيرونا اصابة مهاجمه نيكولا كالينيتش وابتعاده عن الملاعب لفترة ما بين اسبوع الى ثلاثة اسابيع.
واكد النادي ان اصابة اللاعب هي اصابة عضلية وهو يعاني من تمزق كبير في رجله اليسرى.
واكد النادي في بيان اصابة اللاعب ولكنه لم يستطع تحديد مدة الغياب لانه مثل ذلك اصابات فترة الغياب فيها تتغير مع مدى تجاوب اللاعب مع العلاج.
لكن من الطبيعي ان العلاج لهذه الاصابات يتراوح بين اسبوع لثلاثة اسابيع لذا سيغيب اللاعب عن قادم المواعيد مع الفريق.
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