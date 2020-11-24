هدف صلاح الافضل في ليفربول عن شهر تشرين الاول الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

حصد الدولي المصري محمد صلاح نجم ​ليفربول​ جائزة أفضل هدف في الفريق عن شهر تشرين الاول الماضي.



وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فقد حصل هدف صلاح أمام إيفرتون على الجائزة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، 2-2.

وسجل صلاح الهدف الثاني لكتيبة يورغن كلوب في الدقيقة 72، وجاء هدف ديوغو جوتا أمام وست هام في المركز الثاني، ويليه هدف إيثان إينيس مع فريق الشباب ضد سندرلاند.

يُذكر أن هذا الشهر هو الثاني على التوالي الذي يفوز فيه محمد صلاح بجائزة أفضل هدف في ليفربول، بعد فوزه في ايلول الماضي بهدفه أمام ليدز يونايتد.