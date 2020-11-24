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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن الاقتراح الذي رفضه برشلونة لضم غارسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
ارتبط نادي برشلونة الاسباني في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع ايريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي من اجل تدعيم دفاعات الفريق، الا ان الناديين لم يتوصلا لاتفاق.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن الاقتراح الذي قدمه مانشستر سيتي للبارشا، لحسم الصفقة.
وأوضحت، أن السيتي اقترح على البرشا استعداده لقبول عرض بـ 10 ملايين يورو ثابتة و10 ملايين أخرى كمتغيرات يتم دفعها على أقساط في موسم 2021-22.
الا ان الاقتراح رفضه النادي الكتالوني، وتقدم بعرض اخر تم رفضه بالفعل وبقى غارسيا في صفوف السيتي.
وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عرضًا آخر بقيمة 10 مليون يورو ثابتة و8 متغيرات (3 منها للفوز بدوري أبطال أوروبا) وهو ما رفضه السيتي.
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