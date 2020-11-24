شكرا لقرائتكم مسحة طبية لمعسكر منتخب الشباب بالكامل غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى PCR، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، غدا بالملعب الفرعي لإستاد القاهرة.

وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا بمشاركةً تونس والجزائر وليبيا والمغرب.

تلقى اتحاد الكرة المصري، دعوة من نظيره السعودي، لإقامة مباراتين بين منتخبي شباب البلدين.

وعرض الاتحاد السعودي، على مسؤولي الجبلاية إقامة مباراتين بين منتخبي شباب البلدين يومي 7 و10 ديسمير المقبلين، على أن يتحمل الجانب السعودي كافة التكاليف.

وأبدى الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، ترحاب كبير بهذا العرض حيث أن المنتخب السعودي، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين مما سيمنح شباب الفراعنة، فرصة لاحتكاك قوي، قبل خوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا 2021.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.

وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.