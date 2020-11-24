شكرا لقرائتكم وادي دجلة يواصل استعداداته للدوري الممتاز بمران حماسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق وادي دجلة استعداداته للدوري المصري الممتاز ضمن المعسكر المغلق المقام بمدينة عين السخنة خلال الفترة الحالية. وخاض وادي دجلة تدريباته اليوم صباح اليوم شارك فيه جميع اللاعبين حتى المنضمين مؤخراً للفريق قبل انطلاق الدوري المصري الممتاز. أعلن وادى دجلة التعاقد بشكل رسمى مع كلاً من رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وأن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة. وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وخورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين.

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