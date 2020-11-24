شكرا لقرائتكم شبانة: موسيماني وافق على طلب لاعبي الأهلي بنقل التدريبات لملعب التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وافق علي طلب لاعبيه الخاص بنقل تدريبات الفريق اليومية خلال المعسكر المغلق المقام حاليا من ملعب السلام لملعب مختار التتش ، حيث يعسكر الأهلي منذ الأحد الماضي في أحد فنادق التجمع الخامس ورفض الجهاز الفني التدريب علي ملعبي الدفاع الجوي وبتروسبورت القريبين من فندق الاقامة خوفا من وجود اي جواسيس تنقل تفاصيل التدريبات للمعسكر الأبيض ليتم اتخاذ قرار بالتدريب في ملعب السلام ،ألا ان اللاعبين طلبوا من الجهاز الفني التدريب في ملعب التتش لإحكام السيطرة أكثر علي التدريبات من خلال غلق الملعب تماما من ناحية ولتوفر العوامل المساعدة الخاصة بالنادي وعلي رأسها الجيم الخاص بالفريق وحمام السباحة من ناحية أخري.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه أهم الغيابات للأهلى والزمالك فى مباراة نهائى القرن، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.