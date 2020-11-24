شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون تصل فندق الإقامة في جيبوتي استعدادًا لأول مباراة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى فندق الإقامة في جيبوتي لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك بعد رحلة طويلة استغرقت 14 ساعة وكان في استقبال البعثة في المطار وفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة أمس.

شهدت الإجراءات في مطار جيبوتي وقتًا طويلاً وخضعت البعثة لتحليل كورونا استغرق ساعتين وهو ما زاد من طول الرحلة لتتعدى 14 ساعة.

وأعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، قائمة لاعبيه المسافرة لجيبوتى فى بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عامًا، وتضم البعثة 36 فردا من بينهم 21 لاعبًا اختارهم عماد النحاس المدير الفنى ويضم الجهاز الفنى علاء عبد الغنى المدرب العام ورامي ربيع الذى سبق البعثة إلى جيبوتى للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والتدريب ويتواجد محمد فتحي مدرب الحراس وأحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى والجهاز الإداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل وأخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.