شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفوارى سيسيه مهدد بالغياب عن لقاء الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى المعار من الزمالك، مهددًا بالغياب عن سيد البلد أمام الأهلى في نصف نهائي كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة أبلغ ناديى الأهلى والاتحاد بإقامة مباراتهما على استاد السويس الجديد فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر.

لمعرفة سبب تهديد سيسيه بالغياب عن مواجهة الأهلى من هنا

وتأهل الأهلى لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعدما تخطى عقبة نادى أبو قير للأسمدة بهدفين لهدف، أحرزهما وليد سليمان الذى يعانى حاليا من الإصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، صعد فريق الاتحاد السكندرى على حساب المقاولون العرب فى الظهور الرسمى الأول لمديره الفنى حسام حسن بأكتوبر الماضي، الذى تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب طلعت يوسف.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلى والاتحاد، فى نهائى كأس مصر المنتصر من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش يوم 5 ديسمبر المقبل على اللقب.