شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الرياضة من أفرع الدولة المصرية وستشارك فى القضاء على التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة لا للتعصب لها 3 محاور وهى الآلية والمعرفة والتوعية وسوف تستمر المبادرة فيما بعد ولن تقتصر على نهائي دورى أبطال افريقيا الذى يجمع فريقى الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، مضيفًا خلال الحوار الشبابى الذى تعقده الوزارة بحضور نجوم الرياضة أنه سيتم تدريب عدد كبير على كيفية توعية أفراد المجتمع بالمبادرة وأهدافها .

أشار وزير الرياضة إلى أن المنظومة يتمثل الثوابت للذوق العام فى المجتمع لأن الرياضة وعلى رأسها الكرة الأكثر تأثيرًا فى المجتمع، ولن نترك الأمور تسير وحدها بل نسعى لتطبيق مبدأ اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية .

وتحدث صبحى أن الرياضة فرع من أفرع الدولة المصرية لذلك يجب أن تكون مساندة للدولة فى القضاء على ظاهرة التعصب لأن المبادرة لا تطلب عدم تشجيع فريق بعينه بل التشجيع بما لا يضر الفريق الآخر.