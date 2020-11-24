سموحه يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا للدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو سموحه سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الإثنين ، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق .

ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى على فتريتن صباحية ومسائية من أجل رفع معدل اللياقة الفينة والبدنية للاعبين خصوصا الصفقات الجديدة وذلك بعدما ألغيت مواجهة الإنتاج الحربى الودية بسبب الطقس السئ الذى ضرب الأسكندرية فى الأيام الماضية.

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال التدريبات الماضية من الصفقات الجديدة التى تعاقد معاها خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر ونجح أمس فى تجديد استعارة محمد عبدالمنعم من الأهلى لمدة موسم واحد فقط.