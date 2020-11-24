شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية نادى غزل المحلة بـ"الفلاحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس نادى غزل المحلة عام 1936، بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة طلعت باشا حرب.. ويرجع تسمية النادى بهذا الإسم نظراً لأنه تابع لشركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة، حيث بدأت فيه ممارسة كرة القدم بين عدد من الخبراء الإنجليز، الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين، إلى أن تم إنشاء ستاد غزل المحلة داخل الشركة عام 1947، ويبدأ الفريق الخاص بهذه الشركة تحت اسم غزل المحلة المشاركة في دوري الشركات لكرة القدم، ثم المشاركة فى الدورى العام بعد ذلك.

غزل المحلة انتشرت جماهيريته بحكم وجوده في مدينة المحلة الكبرى وما يتبعها من قرى ونجوع، ورغم أنه تابع فى الأساس لشركة إلا أنه يعتبر الأكثر جماهيرية وشعبية بالمدينة، ولذا أطلق عليه لقب زعيم الفلاحين، والآخر يلقبه بأرجنتين الكرة المصرية.

ويعتبر بلدية المحلة المنافس والغريم التقليدى لغزل المحلة داخل مدينه المحلة الكبرى، وعندما يلتقى الفريقان تكون المباراة بمثابة ديربى تنتظره وتترقبه سكان وجماهير مدينة المحلة التى تعتلى أسطح المنازل والعمائر المجاورة لمتابعة المباراة، ويشهد الدورى الممتاز الجديد عودة غزل المحلة للظهور بعد غياب طويل.