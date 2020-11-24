شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبدالحميد: الزمالك أفضل من الأهلى ولو خسر بطولة أفريقيا هنحتاج سنين للفوز بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن كل الأرقام والمعطيات تؤكد تفوق الزمالك على الأهلى في نهائي أفريقيا الجمعة المقبل، والبطولة بيضاء بنسبة 70%.

وقال تامر عبد الحميد في حوار لـ سوبر كورة: "الزمالك أفضل من الأهلى على مستوى الدفاع والهجوم والوسط ولاعبي الفريق الأبيض يستغلون معظم الفرص عكس الأهلى الذى يهدر الكثير من الفرص أمام المرمى وهى النقطة التي تمنح الأبيض الأفضلية بنسبة 70%".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "لو الزمالك ماخدش البطولة الجمعة الجاية بالقوام اللى عنده من اللاعبين الموجودين هنحتاج لسنوات حتى نتوج بها".

وتابع دونجا: "الزمالك أفضل من الأهلي في جميع الأحوال، سواء جودة لاعبين أو مواجهات مباشرة بعد الفوز عليه مرتين، أرى الزمالك بطلا لأفريقيا لأنه إذا لم يحدث ذلك مع هذه المجموعة من اللاعبين الكبار لن نحصل عليها لسنوات كثيرة مقبلة".

جدير بالذكر أن تامر عبد الحميد كان لاعبا نموذجيا ودائما أيقونة في خط الوسط وقاطع الحرارة لجميع الغارات عن مرمى ميت عقبة، وأحد أهم أفراد الجيل الذهبى لنادى الزمالك فى بداية الألفية الثانية وصاحب الهدف التاريخى فى مرمى الرجاء البيضاوى عام 2002، والذى حقق به الأبيض آخر لقب له ببطولة دورى أبطال أفريقيا.