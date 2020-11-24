شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينهى مسيرة أحمد أحمد فى القارة السمراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرش جنسى وفساد مالى اتهامات يواجهها رئيس "الكاف" أحمد أحمد لتنتهي مسيرته داخل الاتحاد الأفريقى بقرار من لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالإيقاف لمدة خمس سنوات ودفع غرامة 200 ألف فرانك بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

ويأتى هذا القرار بعد التحقيق مع رئيس الكاف بين عامى 2017 و2019 بشأن تنظيم وتمويل العمرة وتورطه فى تعاملات الكاف مع شركة معدات رياضية وأنشطة أخرى، جاء ذلك بعدما قدم المصرى الراحل عمرو مصطفى فهمى السكرتير العام السابق شكوى ضد رئيس الكاف تضمنت بعض الاتهامات، معتمدا على وثائق حصل عليها قبل مغادرته "الكاف" نهائيًا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز"، أنفق أحمد أحمد 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة لفاتورة تبلغ 740 ألف دولار تقريبًا وانتهك القوانين لزيادة التمثيل المغربى داخل الاتحاد.

ووفقا للتقرير أمر رئيس "الكاف" أمينه العام بدفع 20 ألف دولار رشاوى فى حسابات رؤساء اتحادات كرة القدم بدولتى كاب فيردى وتنزانيا، كما وصلت اتهامات الفساد بتحويل المبالغ المخصصة لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري على بنوك خارج الاتحاد الأوروبي عبر "البحر الكاريبي" بالمخالفة للوائح الدولية، مستغلا شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية لتكون وسيطًا، بالإضافة لذلك وجهت لرئيس "الكاف" تهم التحرش بـ4 موظفات داخل مقر الاتحاد الأفريقي دون ذكر أسمائهن.